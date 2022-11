La grande svolta di Meloni: così il governo cambia nome ai navigator

Il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, in risposta a notizie di stampa (del Foglio), aveva pubblicato una secca e solenne smentita della proroga del contratto dei navigator. E manterrà la parola. Ma in un modo fantasioso: cambieranno nome. Verranno stabilizzati, questo è l’obiettivo, ma non verranno più chiamati “navigator”. Questo, almeno, è ciò che emerge dall’incontro sulla vertenza tra sindacati e ministero del Lavoro: “Il governo ritiene conclusa l’esperienza fatta in questi anni e non intende quindi più utilizzare la dicitura ‘Navigator’ per identificare questa platea di lavoratori”, dice il comunicato di Cgil Cisl e Uil. Ma “ha al tempo stesso affermato che è loro intenzione favorire l’accesso di queste figure professionalizzate e con competenze acclarate a processi di assunzione stabile”.

