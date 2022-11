Il Conte felice per Lula è lo stesso Conte delle cordiali foto con Bolsonaro?

“La sfida di Lula parla ai progressisti di tutto il mondo”, scrive il leader m5s (che nel 2019 ringraziava l’allora presidente brasiliano per Battisti e non solo)

Arrivano le notizie dal Brasile, la vittoria per la terza volta di Luiz Inácio Lula da Silva fa il giro del mondo, il suo “mi volevano seppellire vivo, sono risorto” risuona dagli schermi all’indomani del ballottaggio contro il presidente uscente e leader della destra Jair Bolsonaro (che al momento non ha ancora commentato l’esito del voto) e dall’Italia e da altri paesi i partiti di centrosinistra inneggiano a Lula come simbolo di rivincita possibile. E si fa vivo anche il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte – che su Twitter scrive come se Lula facesse da sempre parte del suo pantheon: “Complimenti a Lula per la sua nuova elezione a Presidente. Il popolo brasiliano ha scelto la strada della giustizia sociale e climatica e oggi rialza la testa per guardare con fiducia alle grandi sfide globali. Bom trabalho!”.