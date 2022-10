Salvini usa la privacy per fermare il dissenso. Si crede il Sosia di Piantedosi. Caso Siri

A Bologna calpestava la civiltà del diritto (“Scusi, lei spaccia?”) ora scopre il diritto come rifugio. E’ Matteo Salvini Rodotà, tà, tà. Come lo storico garante diffida (con lettera) il Comitato nord di Umberto Bossi “per violazione delle norme sulla privacy. Cordialità”. E’ l’inquisitor cortese. In un’assemblea con la base, a Saronno, aveva dichiarato la corrente di Bossi “legittima” mentre adesso spedisce cartelle esattoriali di purga, “come vuole il diritto”. Nel tempo libero, da vicepremier, ministro dei Trasporti, segretario costituzionalista della Lega, spiega al creato che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, non è altro che il suo “sosia”, il Goljadkin di Dostoevskij: “Lui non è altro che me. Io non sono altro che lui”.

