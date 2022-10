Palazzo Fiamma Chigi: così Meloni sta accentrando poteri e deleghe su di sé

Alle spalle ha le foto di Madre Teresa di Calcutta e Giovanni Paolo II, arrivate da Via della Scrofa. Davanti a sé, nell’ufficio al primo piano di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni inizia a costruire le leve per muovere il governo e tenere “tutto sotto controllo”. A partire dai ministeri affidati agli alleati. Nasce così un accentramento di poteri e deleghe made in Fratelli d’Italia. Se Alfredo Mantovano da sottosegretario alla presidenza del Consiglio è destinato a occuparsi di Servizi segreti, Giovambattista Fazzolari rimarrà vicino alla “capa” come sottosegretario con delega all’attuazione del programma. Stesso discorso per Alessio Butti: per il partito si occupava di telecomunicazioni e digitale. La stessa cosa continuerà a fare come sottosegretario alla presidenza, con competenze a cavallo tra quelle del ministero dello Sviluppo economico e quelle della Transizione digitale che furono di Vittorio Colao. Tre Fratelli a Palazzo Chigi. Anche il Pnrr è rimasto in casa: se ne occuperà Raffaele Fitto, titolare degli Affari europei. E non finisce qui.

