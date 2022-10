L'ora di Meloni e l'Italia che somiglierà ancora a se stessa. Tempi poco interessanti

“Abbiamo proposto la sottoscritta come presidente del Consiglio”. Comincia così la giornata di Giorgia Meloni al Quirinale, la prima presidente donna (e “sottoscritta”) del Consiglio che per imbarazzo, sul podio della vetrata, di fronte ai cronisti e alle telecamere, si esprime come un verbale dei carabinieri. E dunque non dice sobriamente “sono stata indicata”, non si abbandona nemmeno alla terza persona napoleonica ed esorbitante che avrebbe utilizzato probabilmente Carlo Calenda al posto suo (“è stata proposta Giorgia Meloni”), ma con un sorriso d’impaccio, simpatico ma anche forse rivelatore, sembra non credere lei stessa a ciò che sta succedendo.

