Che danni possono fare i sovranisti coerenti con i propri programmi di governo

Seguire l’approccio polacco in Europa con la Germania e la Francia significa pagare un prezzo alto. Perché il nazionalismo non può funzionare laddove si dovrebbe mettere in atto una strategia comunitaria, come sulla crisi energetica

Circa un mese fa il Foglio ha gentilmente riprodotto ampi stralci di un mio articolo apparso sul Mulino online in cui analizzavo le possibili conseguenze sulle relazioni tra Italia e Unione europea nel caso di una vittoria della destra sovranista alle elezioni del 25 settembre. In esso speculavo sui rischi di un “approccio polacco”, in cui il nuovo governo avrebbe anteposto i suoi interessi di breve periodo nell’ambito delle deliberazioni europee, salvo nei casi in cui una soluzione europea apportasse un beneficio immediato ed evidente per l’Italia. Ora, ancor prima dell’insediamento del nuovo governo sovranista, alcuni sviluppi legati alla crisi energetica europeo stanno già mettendo alla prova l’approccio polacco, mostrandone a mio avviso tutti i suoi limiti e incoerenze.