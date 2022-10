Meloni e Berlusconi: il passaggio di testimone

Con la leader di Fratelli d'Italia non si capiscono e forse non si capiranno mai, ma il Cavaliere in Via della Scrofa varca un confine psicologico e simbolico che segna la fine dell’epoca cortigiana del berlusconismo

La grossa auto tedesca con i finestrini oscurati s’infila dentro il portone di Via della Scrofa, che fu sede di Alleanza nazionale e oggi lo è di Fratelli d’Italia, come ci si getta dentro a uno specchio. Nessuno dunque vede bene Silvio Berlusconi entrare negli uffici di Giorgia Meloni, e così almeno all’inizio la verità del fatto si sprigiona senza il beneficio di un’immagine (che sarà infatti poi Giorgia Meloni a diffondere, in serata, sotto forma di ritratto in posa: lei raggiante e quasi abbronzata, lui col sorriso pallido di un prigioniero). Per un uomo attento alla rappresentazione politica come il Cavaliere, sensibile com’è ai princìpi della simbologia e del marketing, la foto equivale forse a un’abdicazione, al sigillo ufficiale sul passaggio di testimone: da lui a Giorgia Meloni, appunto. La giovane leader che sembra fatta per non capirlo e che, ricambiata, non solo diffida ma nemmeno dissimula questa distanza fin troppo avvertibile sin dai tempi in cui Berlusconi, nel 2016, a Roma, le oppose la candidatura a sindaco di Alfio Marchini impedendole di arrivare al ballottaggio con Virginia Raggi. Tutto ciò che succede oggi ha origini lontane, ed è lo sviluppo di una concatenazione di fatti.