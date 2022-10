La scelta di La Russa e Fontana dimostra che la destra è ostaggio dell'ambiguità

La sintesi perfetta del combinato disposto rappresentato dal nome scelto dal centrodestra per la presidenza del Senato (Ignazio La Russa) e dal nome scelto dal centrodestra per la presidenza della Camera (Lorenzo Fontana) è tutta nei cinque punti scritti a mano giovedì mattina da Silvio Berlusconi su un foglietto di carta fotografato al Senato. Il foglietto di carta conteneva una serie di valutazioni su Giorgia Meloni, e sul suo comportamento, ma quelle valutazioni oggi potrebbero essere utilizzate anche per descrivere il comportamento messo in campo dal centrodestra per selezionare la classe dirigente che guiderà le presidenze delle Camere. Primo: “Supponente”. Secondo: “Prepotente”. Terzo: “Arrogante”. Quarto: “Offensivo”. Quinto: “Ridicolo”. Sintesi: “Nessuna disponibilità ai cambiamenti”. Conclusione: “E’ una con cui non si può andare d’accordo”.

