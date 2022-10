L'idea che Berlusconi sia prigioniero di una badante è vecchia di vent'anni (ed è sua)

Già anni fa si diceva che il Cav. fosse nelle mani di un gruppo di Erinni e di un cerchio magico che lo orientava. Ora, è stata Licia Ronzulli a farlo sbattere malamente contro Giorgia Meloni? A farlo perdere giovedì in Senato? Sì. Ma anche no. Il Caimano è ancora vivo

Ci sono sempre una “fidanzata” e una “assistente” particolare, volgarmente detta badante. Le due sono figure stereotipiche, come nella commedia dell’arte. E infatti a prescindere da chi siano e come si chiamino, assistente e fidanzata sono sempre amiche (è però l’assistente che ha portato la fidanzata ad Arcore), entrambe esercitano molto potere e sono molto temute dunque anche assai odiate, si muovono di concerto come complici, sono autoritarie (specie la badante) e ovviamente secondo tutti i cortigiani del Castello e del partito entrambe portano il Sultano a sbagliare.