Salvini alza la posta ma è pronto all'accordo. Giorgetti chiede garanzie per il Mef

Signor colonnello, sta accadendo qualcosa di incredibile: Salvini si è alleato con gli ucraini. Al federale della Lega, di ieri, sembrava Zelensky in visita a Izium. Resiste. “Vogliamo il Viminale, Infrastrutture, ministero dell’Autonomia e la presidenza del Senato per il “Calde”. E pure il Mef!”. Vuole anche due bignè, ma solo se si può. Questa volta sembra simpatico. Avrebbe infatti precisato ai suoi: “Noi chiediamo, poi va bene anche Molinari alla Camera e La Russa al Senato”. Il “Calde”, sarebbe Roberto Calderoli, che un deputato di spirito, definisce così: “La Russa è un Tavernello, il Calde un Brunello. Viva il Calde!”. I leghisti in queste ore girano con il rosario in mano: “Signore, non allontanarti da Matteo, volgiti a sua difesa, fa che non sia confuso”.

