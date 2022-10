Fazzolari: "Sulle presidenze delle Camere c'è l'accordo". Il Cav. torna in Senato, oggi incontra Meloni

Domani la prima seduta in Parlamento: dovranno essere eletti i due presidenti delle Aule. Donzelli: "La lista dei ministri è pronta"

La formazione dell'esecutivo è ai blocchi di partenza. Domani, giovedì 13 ottobre, le Camere si riuniranno e inizierà la diciannovesima legislatura della Repubblica. Uno dei primi passi è l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. In attesa dei nuovi eletti, nella prima seduta di domani saranno Ettore Rosato a Montecitorio e Liliana Segre a Palazzo Madama a svolgere le funzioni di presidente dell'Aula. Qui tutti gli aggiornamenti sulla giornata politica.

13.03 - Berlusconi ha completato le pratiche per la registrazione al Senato

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha completato le pratiche per la registrazione al Senato. Domani sarà presente alla prima seduta di questa XIX legislatura, prevista per le 10.30.

Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama. pic.twitter.com/9w1xR4MeZ8 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 12, 2022

12.23 - Meloni: "Sono ottimista, oggi vedrò Salvini e Berlusconi"

"Ci vedremo più tardi, ma sono ottimista". Così la presidente di FdI, Giorgia Meloni, interpellata mentre stava entrando a Montecitorio per il vertice con gli altri leader della coalizione, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Sulla possibilità che il nuovo presidente del Senato possa essere eletto già domani, ha dichiarato: "La situazione dell'Italia non è facile, non possiamo perdere tempo".

12.21 - Berlsuconi è arrivato al Senato

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è appena entrato a Palazzo Madama per le operazioni di registrazione da senatore. Scendendo dall'automobile non ha rilasciato dichiarazioni, nonostante i cronisti in attesa. Ad accoglierlo c'era Annamaria Bernini, capogruppo azzurro a palazzo Madama. Il cav. non tornava al Senato da 9 anni: era il 27 novembre 2013 quando venne decisa la sua decadenza da parlamentare per effetto della legge Severino.

11.57 - Donzelli (FdI): "La lista dei ministri è pronta"

"Non parliamo delle ipotesi dei ministri fintanto che non ci sarà l'incarico da parte del presidente della Repubblica al presidente del Consiglio incaricato. In quel momento scoprirete che la lista dei ministri è pronta e che c'è serenità nel centrodestra, c'e' compattezza e che tante parole sono state spese in questi giorni perché ovviamente c'erano da aspettare i percorsi istituzionali". Lo ha detto Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, ad "Agorà" su Rai3, parlando della composizione della prossima compagine governativa. "Leggo che qualche giornalista, qualche commentatore dice: "'Ecco, la Meloni perché ancora non è pronta?' Noi siamo pronti. Semplicemente non possiamo andare a depositare la lista dei ministri perché non c'è".

11.52 - Governo: Salvini convoca Consiglio federale della Lega oggi alle 16

Il leader della Lega Matteo Salvini ha convocato un Consiglio Federale del partito oggi alle 16 per fare il punto della situazione. Lo riferiscono fonti della Lega.



11.48 - Fazzolari (FdI): "Sulle presidenze delle Camere c'è l'accordo"

"Sulle presidenze di Camera e Senato non ci sono problemi, un accordo c'è". Così il responsabile del programma di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, arrivando alla Camera negli uffici di FdI. Fazzolari è tranquillo anche sulla formazione della squadra di governo: "non ci sono crititicità", spiega. "Non ci sono mai state particolari criticità" con Lega e Forza Italia, ha proseguito il senatore di FdI a chi gli domandava se nella notte si fosse sbloccata la situazione con gli alleati sulla squadra dei ministri.