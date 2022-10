Perché scommettere sull'Europa dei patrioti non significa scommettere sull'Europa. Dietro la truffa di Meloni & co

Cosa vuol dire difendere “l’Europa dei patrioti”. Ovvero sia: cosa c’è dietro il make up politico meloniano. Perché scommettere sull’Europa dei patrioti non significa scommettere sull’Europa. Il direttore del Foglio Claudio Cerasa spiega cosa c'è dietro la truffa di Meloni & co