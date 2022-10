Contro la Nato, No vax, trumpiani e filo Putin: Castellino lancia un nuovo movimento "sovranista"

Ieri, a un anno esatto di distanza dall'assalto alla sede della Cgil a Roma si è riunito, a pochi metri dall'Ambasciata americana, il popolo dei dissidenti (una quarantina in tutto) sotto la regia di Giuliano Castellino, estremista di destra sotto processo proprio per l'assalto al sindacato guidato da Maurizio Landini. Si sono ritrovati in un atelier di opere d'arte per sancire la nascita di Italia libera: "non un partito politico, ma un manifesto sovranista", precisa Carlo Taormina, presidente della neonata formazione e avvocato di Castellino.

