La vittoria in sordina di Fratelli d'Italia: Meloni vieta i festeggiamenti

Le antenne extrasensoriali del corpo umano, istinti residui della vita nella giungla di milioni di anni fa, si affinano inconsciamente quando l’uomo sa di trovarsi vicino al pericolo. E dev’essere per questo che domenica notte, all’apice del successo, nel momento della vittoria, con gli exit poll ormai chiari, Giorgia Meloni intorno a mezzanotte, insieme felice e timorosa per il fatto enorme appena accaduto, ha mandato un sms a tutti i suoi parlamentari. Un comando: niente festeggiamenti, non voglio vedere caroselli per le strade di Roma, niente clacson, niente bandiere. Siate sobri. E fatelo sapere. Così loro, il partito composto da uomini abituati per tradizione a ubbidire al capo, sono rimasti ingessati. Fin troppo, persino. Ancora ieri sera, in conferenza stampa, Luca Ciriani, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, i tre colonnelli di FdI, sembravano capaci di negare persino di averle vinte, le elezioni. Il capo del governo? “Decide Mattarella”. I ministri? “Sarebbe sgrammaticato parlarne”. Eppure, ovviamente, se ne parla. Ma non come vorrebbe Matteo Salvini, con la baldanza di un vertice alla luce delle sole. Una trattativa in stile 2018 con Luigi Di Maio.

