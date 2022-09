I primi dati sull'affluenza: alle 12 supera il 19 per cento, in linea con il 2018

Seggi aperti fino le 23. Applausi per Mattarella a Palermo

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,09 per cento degli aventi diritto, (dato parziale 7.845 comuni su 7.904), secondo il ministero dell'Interno. Il dato è in linea con quello delle precedenti elezioni, quelle del 2018, quando alla stessa ora si era recato alle urne il 19,49 per cento degli elettori per la Camera. L'Emilia-Romagnana è la regione con l'affluenza maggiore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola "Giovanni XXIII - Piazzi" a Palermo, accolto da un applauso degli scrutatori e delle persone presenti.

Affluenza nei capoluogo di regione. Ecco i dati del ministero dell'Interno per i capoluogo di regione alle 12.00:

- Aosta 19,92%

- Torino 17,53%

- Milano 21,16%

- Bolzano 21,42%

- Trento 21,04%

- Trieste 17,66%

- Venezia 22,37%

- Genova 21,81%

- Bologna 23,82%

- Firenze 25,65%

- Ancona 22,00%

- Perugia 21,45%

- Roma 22,29%

- L'Aquila 19,88%

- Campobasso 13,87%

- Napoli 11,45%

- Bari 20,99%

- Catanzaro 15,49%

- Potenza 17,15%

- Palermo 15,52%

- Cagliari 17,79%.