Il guaio di un'Italia guidata dai complottisti. La coppia Salvini-Meloni

Il pericolo del sodalizio tra il capo della Lega e la leader di Fratelli d'Italia non è ciò che li divide ma ciò che li unisce: due piattaforme atlantiste, ma non europeiste. Buon voto a tutti

Si è parlato spesso in questa campagna elettorale di tutte le spaccature profonde che esistono all’interno del centrodestra. E si è parlato spesso nelle ultime settimane di quanto possa essere dannosa per l’Italia la prospettiva di avere una destra di governo divisa praticamente su tutto. Divisa sulla difesa dell’Ucraina. Divisa sull’utilizzo delle sanzioni. Divisa sulla visione dell’Europa. Divisa sul futuro del Pnrr. Divisa sull’utilizzo dello scostamento di bilancio. Divisa sulla valutazione di ciò che è stato per l’Italia il governo Draghi.