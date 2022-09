Per le coscienze inquiete del paese, un governo Meloni è il perfetto inizio della pacchia

Sarà che quest’ondata di commozione regale favorirà ancora di più Fratelli d’Italia, col presidenzialismo che ora fa sognare un po’ di monarchia anche qui (tutti a rivedersi “The Crown”, di nuovo in cima alla classifica su Netflix in questi giorni). Sarà che insieme alla paura per l’orbanizzazione, i diritti, l’emergenza democratica, c’è anche una gran frenesia, e in molti sotto sotto si augurano che le cose vadano come devono andare. Dovesse stravincere come da sondaggi, e addirittura governare, Giorgia Meloni aprirà un vasto campo di battaglia per le coscienze inquiete del paese. Un nuovo Eldorado di fascismo immaginario, finalmente un po’ meno immaginario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE