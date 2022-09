“L'autonomia è una battaglia del Pd”. I dem studiano la controffensiva per il Veneto

La pianura s’è fatta magma. Vincitori e vinti da rimescolare: presto il Veneto sarà giudice inflessibile, pure di cattivo umore. Con la partita per l’autonomia a fare da sensibilissimo ago della bilancia. Così può bastare una parola fuori posto – o fuori forma – per deviare il corso dei consensi. Anche se rimbomba dalla remota Taranto: “L’Italia è una”, ha dichiarato Enrico Letta durante un comizio. “Svilupperemo l’autonomia differenziata soltanto all’interno di una logica nazionale”. La Lega esulta, ossigeno della disperazione. Dice che il Pd ha finalmente gettato la maschera. “La Lega è nel caos, dunque mistifica e fa propaganda”, ribatte Piero Fassino, candidato in lista dem alla Camera nel collegio di Venezia, Treviso e Belluno. “Io sono da sempre un convinto federalista. Decentralizzare è essenziale, per garantire flessibilità e capillarità all’intervento politico. Il problema è come farlo: il nostro segretario ha spiegato con buonsenso che bisogna attuare l’autonomia senza spaccare l’unità del paese”.

