Ascoltare le parole della destra per capire i rischi di una destra al governo

L’inesorabile andamento dei sondaggi – con il centrodestra che non smette di conquistare consensi e con il centrosinistra che non smette di dividersi i propri consensi – sembra essere lì a certificare una verità ormai difficile da negare: la coalizione BeSaMe (Berlusconi, Salvini, Meloni) è a un passo dal guidare l’Italia nella prossima legislatura, la non coalizione di centrosinistra è a un passo dal litigare per chi sarà la migliore opposizione del futuro e per quanto la campagna elettorale possa essere tosta, aggressiva, violenta gli avversari del centrodestra faticano maledettamente a essere considerati dallo stesso centrodestra come degli antagonisti temibili. E dunque, a due settimane dal voto, c’è un’altra verità interessante che inizia a farsi strada e quella verità coincide con una circostanza precisa che riguarda un elemento curioso della campagna elettorale. E il punto è questo: la migliore opposizione al centrodestra non arriva dai nemici del centrodestra ma arriva direttamente dall’interno del centrodestra.

