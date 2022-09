Quando Letta dice attenzione che la destra stravince, dice il fatto. Nudo e crudo

Gli altropolisti sono in pieno diritto di invocare il sostegno pieno di elettori convinti delle loro idee e il Pd è in diritto di evocare le condizioni di una sconfitta non definitiva

Ormai sono discorsi del dopo, quindi abbastanza inutili, se non perché il dopo non sia peggio ancora del prima. Quando Enrico Letta dice rafforzateci, altrimenti la destra prende una maggioranza eccezionale, capace di fare e disfare anche sul piano costituzionale, e menziona quel modesto incremento del 4 per cento che toglierebbe le castagne dal fuoco al Pd e anche ai suoi scontrosi non-alleati, competitori dell’oggi e oppositori domani, non ha né ragione né torto. Dice il fatto, nudo e crudo, che non è discutibile.