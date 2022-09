Perché Meloni non fa così paura ai suoi nemici?

Cinque punti per capire se il make up dei sovranisti reggerà di fronte a uno specchio chiamato realtà

C’è una ragione precisa che ha portato ieri il Pd a spingere forte sul pedale della drammatizzazione della campagna elettorale. Una ragione che, naturalmente, riguarda i sondaggi e riguarda in particolare la difficoltà enorme che ha oggi Enrico Letta: convincere gli elettori indecisi a votare per il Pd come voto utile per fermare le destre.