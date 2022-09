"Conte vende sinistra, ma la sinistra è molto più del Rdc". Parla il "compagno" Bassolino

"Basta dire che Giorgia Meloni è fascista. Il problema della destra è l'impreparazione. La serietà. A sinistra litigano per i voterelli e non guardano alla moltitudine di astenuti". Intervista all'ex sindaco di Napoli

C’è il “rosso pompeiano” e c’è il “rosso Bassolino”. E’ il colore dell’ex sindaco di Napoli, ex presidente della regione, parlamentare del Pci, “o’ ninno” che a sedici anni, comiziava insieme a Giorgio Napolitano. Il 25 settembre, alle elezioni, Antonio Bassolino, sceglierà ancora il “rosso” Pd? “Sceglierò i miei colori. Sceglierò il partito che ho contribuito a fondare”. Se Giorgia Meloni dovesse vincere, in Italia, avanzerà il fascismo? “Non esiste un pericolo fascismo”. E allora cosa esiste? “Un problema di serietà, di stile e riguarda tutti i partiti italiani”. Ha paura di questo voto? “Non bisogna avere mai paura delle elezioni e del conflitto. Ma il conflitto non deve mai essere stonato. Il problema non è il fascismo. E’ il linguaggio”.