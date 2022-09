La "delocalizzazione" di Salvini. Dirigenti dimissionari e militanti obiettori

Deputati calpestati dalle scelte elettorali lasciano il partito in silenzio. In Veneto la vecchia guardia si rifiuta di volantinare. La doppia Lega l'ha creata il capo del Carroccio

Se un partito come la Lega dice a un suo dirigente: “Candidati sindaco della tua città. Sacrificati, provaci. La Lega non lo dimentica”, quel deputato non si aspetta un premio ma non si attende neppure di essere maltrattato e mortificato di fronte alla sua comunità. Possiamo farvi un elenco, e lo faremo, di “umiliati e offesi”. Si tratta di deputati, segretari che tanno praticando la più nobile delle proteste. Si dimettono e scrivono: “Leghisti, addio!”. Sono i cassintegrati della militanza, gli esodati della passione. La Lega sta dismettendo il merito.