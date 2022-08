Agenda Scaroni. Draghi ha scelto il suo alter ego sportivo per salvare l'Olimpiade di Milano-Cortina

Un uomo per tutte le stagioni, trasversalissimo, un po’ come chi l’ha piazzato lì, Paolo Scaroni da Vicenza, 76 anni il prossimo 28 novembre. Il nuovo ceo (ad, per chi chiama da Roma) della Fondazione che sovrintende ai Giochi olimpici invernali numero 25 programmati tra Milano e Cortina nel 2026, come il premier Mario Draghi che l’ha destinato all’alto incarico, ha estimatori dappertutto, nelle grandi aziende (è stato all’Eni e all’Enel), nelle banche (è deputy chairman, qualsiasi cosa voglia dire, di Rothschild) ma anche tra il popolo. Draghi è reduce dal tripudio di folla al Meeting di Rimini, di gran lunga il più applaudito fra tutti coloro arrivati sulla Riviera romagnola da Palazzo Chigi e dintorni; Scaroni ha alle spalle l’affetto incondizionato delle masse milaniste, come primo numero 1 post berlusconiano ad aver vinto lo scudetto, di governo da presidente e di lotta da tifoso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE