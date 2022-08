“Il Pd mi ha spremuto come un limone e buttato nella spazzatura". Parla M. Pittella

Uno con gli “occhi di tigre” Enrico Letta ce l’aveva in casa, ma se l’è fatto nemico. E ora in Basilicata rischia di perdere il terzo seggio in palio al Senato (due su tre sono dati al centrodestra). Marcello Pittella, candidato con il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, è agguerrito contro quelli che fino a pochi giorni fa erano i suoi compagni di partito. L’ex presidente della regione, ultimo discendente della dinastia politica socialista lucana, si dice “mortificato” per il trattamento subìto: “Ho militato per decenni da questa parte, sono sempre stato il primo degli eletti e poi messo in panchina”.

