Letta e la corsa a Vicenza. Il giudizio degli industriali veneti

L’azzardo pare fondato su un’intuizione giusta. “Perché la forzata chiusura dell’esperienza di governo di Mario Draghi rimane una ferita che sicuramente avrà ripercussioni nelle urne”, dice Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza. Ed è insomma su quella ripercussione che ha scommesso Enrico Letta, nel decidere di candidarsi nel collegio del capoluogo berico, “prima provincia in Italia per export pro capite, terza in assoluto”, andando a sfidare Matteo Salvini a casa sua, nel cuore produttivo del Nordest. “Draghi è, per l'Italia, una figura autorevole e credibile in Europa e nel mondo. Se penso alle sue ultime mosse sulla questione energetica – prosegue Dalla Vecchia – credo che, specialmente in questo momento, anche paesi come la Germania, che sulle forniture è messa drammaticamente peggio di noi, hanno invidiato la capacità del nostro presidente del Consiglio, il cui metodo è ‘fare prima di parlare’, mentre lo spettacolo indecente che stiamo vedendo in questi giorni da parte dei leader e dei candidati va esattamente dalla parte opposta”.

