Giorgia Meloni e il dilemma dell'Economia

Siccome l’esito delle elezioni appare se non scontato quasi segnato, nonostante siamo all’inizio della campagna elettorale sui giornali si è passati già al totoministri del possibile governo Meloni. E naturalmente la casella più importante, per gli equilibri europei e la situazione delicata che il paese dovrà affrontare in autunno, è quella di Via XX Settembre. Tra i nomi che Giorgia Meloni starebbe valutando per il ruolo di ministro dell’Economia circola con insistenza quello di Fabio Panetta, già direttore generale di Bankitalia e attuale membro del board della Banca centrale europea. E’ un’ottima notizia, perché è il profilo di un economista affermato, che conosce i mercati, ha esperienza nelle istituzioni ed è stimato all’estero. Vuol dire che Giorgia Meloni sta cercando di pescare personalità capaci al di fuori del proprio recinto politico, probabilmente perché è consapevole che la sfida del governo è difficile e la competenza della classe dirigente è una qualità preferibile a quella della fedeltà.

