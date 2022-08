La mission impossible del centrosinistra, vista da politologi e sondaggisti

C’è l’accordo Letta-Calenda, resta la missione. Impossibile? Per togliere il punto interrogativo, che cosa devono fare ora gli attori nella metà del campo al momento svantaggiata? Puntare sui famosi 20 collegi chiave? Sulle parole d’ordine? “I collegi non sono il vero punto”, dice il politologo Salvatore Vassallo, docente di Scienza Politica, direttore dell’Istituto Cattaneo, già deputato Pd: “Mi riferisco al fatto che i candidati nei collegi non influiscono sul risultato in maniera vistosa, come si è visto nel 2018, anche in presenza di candidati particolarmente popolari o al contrario controversi. C’è una similitudine inappropriata da smantellare: è come se si considerassero i candidati nei collegi uninominali alla stregua dei sindaci, ma nel caso delle Politiche i ‘sindaci’ sono i leader dei partiti. La gente vota i leader come vota i sindaci. I candidati nei collegi stanno al leader come i candidati al consiglio comunale stanno al candidato sindaco”. Da analista, Vassallo considera la partita molto difficile: “Se si considera un centrosinistra composto da tutte le sue forze, con fuori i Cinque stelle che però sembrano in grado di ottenere almeno un 9 per cento, come affrontare la campagna elettorale? Diciamo che ora il centrosinistra è nella condizione giusta di poter combattere la battaglia, quantomeno per la riduzione del danno, a condizione che ciascuna componente faccia la sua parte senza mettere le dita negli occhi all’altra. Ciascuno insomma porti avanti la propria agenda, ciascuno mobiliti il suo elettorato. La legge oltretutto impedisce il voto disgiunto: che i leader modulino il proprio impegno sul simbolo, ma giocando in positivo, senza esarcerbare le dissonanze”. Fatto sta che già ieri Nicola Fratoianni definiva l’accordo Letta-Calenda “non vincolante” per lui.

