"Benedetti affari correnti". Il dolce intermezzo del Draghi liberato

Sono straordinari perché “correnti” e sono “affari” benedetti perché “non si è mai lavorato meglio”. Liberato dal catasto, dai balneari, dalle minacce di potere tassinaro, il governo sblocca parchi eolici (Franceschini? Miao!) firma la pace sindacale con Landini, vara la riforma del processo civile, mette in sicurezza la nostra sovranità: “Proponiamo tre golden power. Il Cdm approva”. Oh yeah! La prossima settimana sarà decreto Aiuti (14 miliardi). In pratica, vale mezza Finanziaria. La premiership “corrente” è la Tesla di Mario Draghi. E dunque è proprio come racconta un vecchio boiardo: “In Italia c’è un momento magico che permette ai premier di fare i premier. E’ un’epifania. Una cometa, una parentesi: comincia con le dimissioni del governo e finisce con la nascita del nuovo”

