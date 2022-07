Verso il voto, con noncuranza. Un'Italia con istituzioni deboli potrebbe non arginare le derive radicali

È appena iniziata la campagna elettorale per le elezioni politiche e già molti italiani si predispongono a trascorrere i prossimi due mesi in compagnia di un fastidioso retropensiero: quale che sia la qualità della compagine che verrà mandata in Parlamento (speriamo che sia migliore di quella precedente), quale che sia il partito o la coalizione di partiti che avrà la maggioranza, difficilmente l’Italia riuscirà ad avere un governo stabile. Il paese avrebbe bisogno in tal senso di una profonda riforma istituzionale che però, almeno fino a oggi, non sembra portar bene a coloro che provano a realizzarla. Ne sa qualcosa Matteo Renzi, l’ultimo ad averci provato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE