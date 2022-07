"Alleanza coi 5 stelle? Un disastro. Dibba resti in Siberia, lì fa fresco". La versione di Mastella

"L'alleanza con il M5s sarebbe innaturale, sarebbe un disastro anche se aritmeticamente valgono ancora qualcosa. Poi lo vedete Di Battista alleato con me?", dice Clemente Mastella, che oggi a Napoli ha presentato il nuovo simbolo del suo partito, "Noi di Centro", che richiama con le maiuscole la vecchia Dc – "Dopo la morte di Ciriaco De Mita, io rappresento l'eredità democristiana", dice l'ex ministro della Giustizia" –. E sul ritorno di Dibba, prosegue: "Gli consiglio di stare in Siberia, qui fa molto caldo lì si sta freschi. Se mi invitano a pigliare un caffè a Vladivostok ci vado volentieri, porto il caffè napoletano e glielo consegno".

Mastella si fa forte di un sondaggio che lo vede al 9 per cento in Campania e intorno al 4 e 5 per cento tra Puglia, Basilicata e Molise. "L’ultima volta che in Italia ha vinto il centrosinistra, è stato il 2006", aggiunge il sindaco di Benevento. "E chi c’era nel 2006? Mastella. E vinsero grazie ai voti della Campania. Quindi, non fosse altro che per scaramanzia, per un po di iella da evitare, consiglio di fare l’alleanza con noi. Chi non la fa sono cacchi propri”