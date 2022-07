Draghi si congeda alla Camera: "Anche i banchieri centrali usano il cuore". E sale da Mattarella

"Chiedo di sospendere la seduta perché sto mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicargli le mie determinazioni". Dopo un lunghissimo applauso, esordisce così il premier Mario Draghi in Aula a Montecitorio. "Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Grazie per questo e per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo", ha poi detto.

Il presidente della Camera Roberto Fico, che ha domandato a Draghi di quanto tempo avesse bisogno, ha dunque sospeso la seduta fino a mezzogiorno.

Tutti gli aggiornamenti della giornata politica qui