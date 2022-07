Taverna brinda con uno spritz: "L'alleanza col Pd è ancora salva", dice al Foglio

“Senatrice Taverna, il suo Campari Spritz è pronto”. Ore 20, alla buvette c’è aria di “liberazione”. Cin cin. I grillini trangugiano prosecchi e patatine con intensità da bar del porto di Livorno. Parlano malissimo di Beppe Grillo, come al solito. A proposito, ma lo avete sentito l’Elevato? “No, non gli funzionava internet”. Risate velenose. Incredibile, una volta una battuta così sarebbe stata inimmaginabile. I leghisti, intanto, sono scomparsi. E dunque la scena è tutta per loro, per i 5 stelle, contenti e confusi, ubriachi di emozioni e così garruli. La senatrice M5s Anna Piarulli al bancone: “Non so nemmeno più come mi chiamo, ma sono felice”. E Paola Taverna? Si sta abbracciando con una collega: “E’ andata bene. Abbiamo dimostrato di essere coerenti e nessuno ci può accollare la fine di Draghi. Inoltre, i rapporti con il Pd non sono persi”, dice la vicepresidente del Senato, per tutti donna Paola dal Quarticciolo, al Foglio con il suo drink arancione in mano. Pare che l’idea di rimanere in Aula senza partecipare al voto sia stata una sua trovata. “Ma non lo scrive’, già mi odiano tutti qui, meglio avere un basso profilo. Ma abbiamo tenuto così in piedi il numero legale perché non prendiamo per il sedere i cittadini”.

