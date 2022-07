I dilemmi di Draghi: "Salvini, quale altra testa vuole?". Il Cav. rassicura il premier

Dovrebbe accadere questo. Non dovrebbe accadere nulla. Mario Draghi può restare ancora premier. Vogliono tutti dire “basta” ma il primo che lo dice si carica la colpa di aver lasciato l’Italia senza guida. In un colloquio con Sergio Mattarella, Mario Draghi avrebbe espresso tutte le sue perplessità. Lega e FI chiedono l’uscita dal governo del M5s per avere una “compensazione”: due ministeri, una viceministra, quattro sottosegretariati e la modifica del Rdc. Draghi si sarebbe chiesto: “E poi quale testa mi chiederanno? Quella della ministra Lamorgese o quella del ministro Speranza?”.

