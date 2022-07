Perché le decisioni del governo sulle autostrade sono uno stress test sullo stato di diritto

Spinto dall’esigenza di rendere spedita la gestione del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, il governo, prima di entrare in crisi, ha adottato alcuni giorni fa il decreto legge n. 85 del 2022. Per accelerare i giudizi amministrativi riguardanti le opere finanziate con il Pnrr, ha stabilito termini più stringenti per la discussione del merito; ha richiesto ai giudici di tenere nel debito conto il rispetto dei termini previsti dal Pnrr. Sono misure straordinarie, ma coerenti con l’interesse generale che gli interventi finanziati dall’Unione europea con risorse straordinarie siano realizzati presto e bene. E’ difficile – invece – giustificare un’altra disposizione, in base alla quale il mancato svolgimento dell’udienza di merito entro i termini previsti fa perdere efficacia alla misura cautelare: non si comprende perché il privato debba subire un pregiudizio per l’inazione del giudice. E’ ancora più difficile giustificare altre disposizioni del decreto legge, con le quali il governo ha revocato le concessioni autostradali abruzzesi (A24 e A25). Esse pongono almeno tre problemi. Proprio la circostanza che nel decreto siano confluite regole generali, sul processo amministrativo e sulle concessioni autostradali, oltre che sulla gestione delle autostrade abruzzesi, solleva un primo problema. Infatti, la Costituzione impone precisi vincoli alla decretazione d’urgenza: ai requisiti di necessità e urgenza si aggiunge l’esigenza di organicità delle disposizioni. In altre parole, le disposizioni di un decreto legge non possono rispondere a finalità diverse, non univoche. Il secondo problema concerne il rispetto dello stato di diritto, uno dei valori su cui l’Ue si fonda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE