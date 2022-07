I tormenti di Salvini sul voto anticipato, Meloni non si fida. Scene da Quirinale bis

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi non scaricano l’ipotesi dei “tempi supplementari” per Mario Draghi, Giorgia Meloni teme un Quirinale bis, con gli alleati che preferiscono il governo al centrodestra, e spera, paradosso, nella coerenza del presidente del Consiglio. Il Cav. e il segretario leghista si sentono al telefono la mattina. Al termine viene diramato un comunicato congiunto che mette nero su bianco la linea. “Il centrodestra di governo vuole chiarezza e prende atto che non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle. Ascolteremo le considerazioni del Presidente Draghi, che ha reagito con comprensibile fermezza di fronte a irresponsabilità, ritardi e voti contrari. Continueremo a difendere gli interessi degli italiani con serietà e coerenza”. Insomma se Draghi è disposto ad andare avanti senza i 5 stelle Lega e FI saranno della partita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE