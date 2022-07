Rai Fiom. Sindacati, avanti!

Fuortes ha tranquillizzato i giornalisti che non ci saranno licenziamenti, grazie ai risparmi del piano immobiliare. Ma su quest'ultimo ci si sta ancora lavorando, in attesa del sì di tutte le sigle sindacali

Operazione “coccoliamo il dipendente Rai”. Il grande evento sui Mondiali del 1982 viene superato dalla replica di Zelig. Chiedersi: “Ma cosa non ha funzionato?”. Antichi! L’urgenza della dirigenza Rai qual è? Tranquillizzare il giornalista Rai. Niente paura, homo Rai. Non ci saranno licenziamenti anche perché, ha spiegato l’ad Carlo Fuortes all’Usigrai, grazie al piano immobiliare, avremo un risparmio di 465 milioni in dieci anni. Ma vediamo questo piano immobiliare. La risposta Rai: “Con il Cda stiamo lavorando al piano immobiliare”. Il piano ancora non c’è ma la buccia sì. Il Cda, che ha capito che è l’ad è in difficoltà estrema gli avrebbe detto: “Lo votiamo solo se c’è il sì di tutte le sigle sindacali”. Rai Fiom. E’ più facile mettere d’accordo russi e ucraini. Ma il peggio è questo: lo sventurato disse di sì. L’ad avrebbe infatti detto “ci sto”. Lo confermano in Rai. C’è di più. Si sa già che 11 e 12 agosto ci sarà il solito sciopero al centro di produzione di Roma. Ultima volta ha fatto “bucare” alla Rai le elezioni amministrative. Qualcuno ricorda perché era stato scelto Fuortes? Ripasso.