"Salvini? Macché. Solo la coerenza di Draghi può portarci al voto". Parla Ciriani (Fdi)

Mario Draghi è più coerente di Matteo Salvini. Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, non lo dice proprio così, ma alla fine il senso delle sue parole sembra questo. “Salvini – ecco le parole esatte – minaccia che non voterà più nulla se non nell’interesse dell’Italia, ma continua a stare dentro a un’alleanza con Pd e M5s. Rispetto le scelte di Lega e FI, ma ci sono sfide epocali da affrontare, e siamo con i riti della prima repubblica: si chiedono i rimpasti, mah”. Il riferimento è fin troppo esplicito agli alleati di FdI che da lunedì fanno capire che un governo c’è anche senza grillini, un esecutivo a trazione centrodestra, con qualche inevitabile aggiustamento di ministri e sottosegretari.

Per coerenza, dunque, Mario Draghi è tutta un’altra storia. Non saranno d’accordo sul merito – lui vorrebbe governare, preparare la legge di bilancio, completare il Pnrr; loro, invece, invocano elezioni subito –, ma sul metodo la pensano in maniera sorprendentemente simile. “Si può governare con le verifiche, le controverifiche, i rimpasti, gli ultimatum, un paese che a settembre deve affrontare il rischio di non avere il gas per riscaldare le case e le imprese?”, chiede Ciriani. E in fondo è quello che pensa un po’ anche Draghi. Ieri lo ha spiegato ai partiti che sostengono il suo esecutivo. “Un governo con gli ultimatum non lavora e a quel punto perde il suo senso di esistere”, ha detto il premier.

