La vittoria di chi “non urla”. Parla Giovanni Diamanti, spin doctor di Damiano Tommasi

Miracolo o strategia elettorale efficace? Da giorni il Veneto, e Verona in particolare, sono osservati speciali: il centrosinistra ha vinto inaspettatamente nelle terre leghiste per antonomasia, e nella città di Giulietta e Romeo, come ha ammesso il presidente leghista della Regione Luca Zaia, la sconfitta è stata pesante. E’ stato infatti eletto Damiano Tommasi, ex calciatore, ex sindacalista di calciatori e fondatore di una scuola ispirata a Don Milani, con il 53 per cento dei voti e nonostante l’iniziale borbottio anche interno alla coalizione. Il nuovo sindaco, infatti, non è uno che urla, neanche quando viene attaccato, e non è uno che reagisce nel modo in cui ci si aspetterebbe un politico possa reagire di fronte agli avversari (tanto che nei giorni più duri del ballottaggio con Federico Sboarina, il sindaco uscente che, da FdI, non ha voluto apparentarsi con Flavio Tosi, Tommasi ha scelto la linea dell’apparente uscita dalla mischia, con lunghi sopralluoghi quartiere per quartiere, e con toni tranquilli durante i confronti diretti).

