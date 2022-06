Le elezioni amministrative ci dicono che la destra non impara dai suoi errori

Se si analizzano nel loro complesso i risultati della tornata elettorale amministrativa i risultati del centrodestra non sono catastrofici, come è parso a molti osservatori che si sono concentrati, fatto peraltro comprensibile, soprattutto sui ballottaggi. Il problema di quell’area non è tanto il consenso elettorale quanto la capacità di farlo confluire su una prospettiva politica unitaria. I casi eclatanti di divergenze sui candidati e tra i candidati, che hanno contribuito alle sconfitte, non sono solo la conseguenza di tensioni locali. Dal centro sono venuti alla fine appelli all’unità che sembravano compitini burocratici più che espressioni di una convinzione, e anche per questo non hanno inciso più di tanto sull’elettorato. Ora a quanto pare il centrodestra cercherà di non ripetere l’errore nelle elezioni regionali siciliane, ma le crepe nella struttura di una proposta politica restano e se non saranno affrontate con sincerità e un po’ di fantasia, peseranno anche sulla prospettiva.

