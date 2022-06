Emiliano perde la Disfida di Barletta

“Abbiamo liberato Barletta”: ha esultato così, con slogan di stampo quasi resistenziale, appena confermato dalle urne, il sindaco di Barletta Mino Cannito, sostenuto da una alleanza di centrodestra. Tanta enfasi è figlia di una campagna elettorale piena di veleni e polemiche che ha visto in prima linea l’emiro Michele Emiliano, supporter della candidata di centrosinistra Santa Scommegna. Il governatore, a pochi giorni dal voto, aveva tenuto lì un comizio dirompente, attaccando il candidato dei conservatori sulla legalità, con un affondo che aveva spinto Cannito a annunciare una querela. Il ko della Bat ha rotto l’incantesimo di vittorie nei capoluoghi del fronte emilianista (quindici giorni prima c’era stata la riconferma del dem Rinaldo Melucci a Taranto). E non a caso, per mascherare la ferita barlettana, Emiliano ha celebrato la vittoria della “coalizione che governa la Puglia” (non il centrosinistra tradizionale) in grado di conquistare 40 comuni su 50 al voto. Ma non l’agognato capoluogo del nord barese.

