Più efficienza, meno populismo. Bernabè e l'alternativa al modello Emiliano

Taranto. Franco Bernabè è l’uomo che ha messo d’accordo la Puglia, tutta intera, più del suo bizzarro governatore. Ma se Michele Emiliano utilizza poltrone e populismo per tenere tutti insieme, da Vendola a Casapound, il Presidente di Acciaierie d’Italia audito ieri in Consiglio Regionale ha invece parlato la lingua del pragmatismo. “Dobbiamo tornare alla cultura dell’acciaio – ha detto Bernabè – se abbandoniamo la fabbrica inneschiamo una bomba ecologica. Finora sono stati spesi 700 milioni solo per il piano ambientale completo al 90 per cento, ora serve liquidità per il piano industriale e occupazionale”. Una verità conosciuta da tempo, ma che Bernabè, scelto da Mario Draghi per guidare la fabbrica più importante ma anche più complicata del paese, ha messo giù in modo chiaro ammaliando persino Fratelli d’Italia che non ha lesinato un comunicato di ringraziamento ed elogio. Di egual respiro i complimenti di Pd e Forza Italia. Mentre Bernabè non ha mancato di sottolineare il ruolo dello stato per aver tenuto dentro ArcelorMittal.

