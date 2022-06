Manovre per aiutare i nuovi partiti

L'emendamento al decreto elezioni di Maurizio D'Ettorre potrebbe permettere ai soggetti politici di piccole dimensioni che già sono in Parlamento, di non dover raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni

A proposito di scissioni e partiti che potrebbero nascere: spunta un emendamento, a cui sta lavorando Maurizio D’Ettore di Coraggio Italia, per fare per permetterei ai gruppi che si formeranno nei prossimi mesi in Parlamento di presentarsi alle prossime elezioni senza raccogliere le firme. Un’eventualità che potrebbe fare gola a molti, visti i movimenti di queste ore nei partiti. E magari anche a Luigi Di Maio, se è vero che il ministro degli Esteri potrebbe salutare il M5s per creare una nuova cosa intanto alle Camere. Lontano dai riflettori, la discussione va avanti spedita. L’emendamento al decreto elezioni presentato da Riccardo Magi e Enrico Costa (di +Europa/Azione) e riformulato dopo una mediazione con altri gruppi elimina l’obbligo per i partiti che hanno costituito un gruppo in almeno una delle due Camere prima del 31 dicembre 2021: i beneficiari sarebbero dunque Leu, Iv e Coraggio Italia.