Fine Rai Mai: dipendenti inamovibili, cause legali, professionalità disperse. È sprofondo

I dipendenti sono trattati come ostaggi dai direttori di rete. In Rai non esiste di fatto mobilità interna. Si moltiplicano gli straordinari ma anche i contenziosi. In tutto questo le repliche della concorrenzza superano i programmi della tv di stato

Roma. Sono “ergastolani” con il premio di produzione. Fine Rai mai. Sono i tanti dipendenti di un’azienda dove non esiste mobilità interna. Cosa accade quando un dipendente entra in collisione con colleghi e capi? In tutte le imprese moderne si chiede al responsabile del personale una nuova collocazione. In Rai non è possibile perché una tribù di direttori galattici pretende il riscatto: per ogni dipendente che vuole scappare ne serve uno che ne deve venire. Finisce che non si muove nessuno. Si appassisce. A Viale Mazzini c’è la più grande concentrazione nazionale di ulcere.