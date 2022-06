Salvini tentenna di fronte a chi gli dice: "Usciamo dal governo". La Meloni teme Verona

A un certo punto l’ha anche buttata lì, l’ipotesi. Ma più come un alibi, che come una proposta. “Se qualcuno pensa che la soluzione sia uscire dal governo, accetto consigli...”. E del resto Matteo Salvini l’analisi della sconfitta, in Via Bellerio, l’ha fatta come barcollando in un esercizio di equilibrismo. Perché intorno a lui aveva chi, come quell’Edoardo Rixi che vede FdI scavalcare il Carroccio anche nella sua Genova, dice apertamente che “non paga stare al governo, specie in un governo come questo, che non riesce a risolvere i problemi economici del paese e che in più ci sabota anche la battaglia sul referendum”. E chi invece, come Massimiliano Fedriga, nelle scorse ore è andato ripetendo che il lavoro di governatori e sindaci e ministri non solo “non viene valorizzato”, ma perfino “mortificato” da chi ingaggia gente come Antonio Capuano per farsi spiegare la geopolitica. Salvini sta nel mezzo e tentenna. E Giorgia Meloni, che lo vede caracollante, prova a strattonarlo: “Fossi in lui, uscirei dal governo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE