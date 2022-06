Il M5s si avvicina (di nuovo) ai Socialisti. Il primo passo al Consiglio d'Europa

Un indizio, forse nulla più. E però un indizio significativo. Per capire come, nella ormai estenuante marcia sul posto del M5s verso l’ingresso a pieno titolo nella famiglia dei Socialisti europei, si sta finalmente per compiere un primo passo. Tra il 20 e il 24 giugno si riunirà infatti il Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale, con base a Strasburgo, impegnata nella promozione della democrazia e dello stato di diritto che raduna 46 paesi. E all’ordine del giorno del gruppo “Socialisti, Democratici e Verdi”, che come sempre si riunisce alla vigilia dei vertici per coordinare la condotta dei suoi membri, sono indicate le richieste di adesione di partiti provenienti da cinque paesi: Marocco, Georgia, Regno Unito, Francia e Italia. Non è inusuale, perché ogni anno, a giugno, le componenti politiche del Consiglio d’Europa ridefiniscono il proprio perimetro, da cui dipendono anche incarichi e funzioni da accaparrarsi. Ciò che è notevole è, appunto, la mossa grillina.

