Dal prototipo di Di Pietro alle migrazioni dei 5 stelle. Il qualunquismo dei valori

Quando cambiano casacca, i politici, dicono di farlo per ritrovare le origini. E mai come in questi trent’anni, dalla fine della Prima Repubblica a oggi, i partiti hanno parlato tanto di identità e mai sono apparsi più indefinibili, ondeggianti, indistinguibili.

All’approssimarsi delle elezioni politiche torna a verificarsi in Italia, per l’ennesima volta, un fenomeno tipico di tutti i paesi in crisi istituzionale: la moltiplicazione dei partiti. Di solito, per ovvie ragioni, capita nelle fasi di transizione da regimi monopartitici a democrazie pluralistiche. Da noi è ormai un rito che precede tutte le principali campagne elettorali, a un ritmo tale da sfiorare il paradosso borgesiano della cartina in scala uno a uno: praticamente un partito per abitante.