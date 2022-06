Aspettando Mosca, Salvini lavora alla tregua nella Lega

Per Mosca ancora niente, ma intanto Matteo Salvini è volato a Belluno. Il segretario della Lega arriva in Veneto a meno di dieci giorni dalle elezioni amministrative. Si va per tappe forzate: Verona la mattina, Belluno il pomeriggio, Padova la sera. A suo modo è anche questa una missione di pace. Una via crucis tra i militanti della regione che verso di lui ha sempre nutrito maggiore diffidenza. Tutto a pochi giorni dalla sparata, comunque ancora rivendicata, sul viaggio russo (e le annesse polemiche) a cui anche il governatore Luca Zaia aveva reagito con una certa freddezza. “Non ne so nulla, non esprimo considerazioni In linea generale, che Salvini vada o non vada a Mosca, spero che si arrivi presto alla pace”, aveva detto.

