Perché l'opzione anti relativista di Calenda è un gran patrimonio anche per la sinistra

Anche a me, non è sfuggita quella che Giuliano Ferrara chiama l’opzione antirelativista di Carlo Calenda, l’enfasi posta sull’esigenza di un ethos condiviso connessa alla coscienza del limite alle libertà individuali. Un’opzione e una sensibilità che, mi pare, si discostano dal diffuso individualismo libertario trasversale ai vari campi politici, a destra come a sinistra. E che restituisce il liberalismo alle sue originarie severe radici, per nulla corrive con una concezione atomistica della società. Sono uomo di sinistra, con il primo Ulivo ho sposato la democrazia maggioritaria, a distanza di anni ho preso atto che non tutto è andato per il verso giusto e tuttavia continuo a pensare che un bipolarismo mite sia una buona cosa.

