La scuola non è tutta uguale

Milano. Scusi dove trovo un prof.? Non è la stessa situazione dei camerieri estivi, in via d’estinzione tra paghe basse e redditi di cittadinanza. Ma la carriera di insegnante, nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, è impervia, labirintica e lastricata di ingiusti trattamenti. Il risultato di decenni di mancata programmazione è oggi paradossale: cattedre a migliaia scoperte, ma i precari in attesa di uno straccio di contratto dal ministero e iscritti alle Gps, il girone infernale delle Graduatorie provinciali per le supplenze, sono 600 mila. Inoltre, migliaia di docenti (i più giovani) non riescono ad accedere all’abilitazione. La soluzione per sturare lo strozzo tra domanda e offerta è sempre quella, i concorsi a cattedra riservati: tappare buchi e sistemare precari, per il merito poi si vedrà. Nel frattempo è al vaglio in questi giorni al Senato la riforma del sistema di reclutamento – sono le norme sulla formazione e il reclutamento, previste dal decreto di aprile 2022 per il Pnrr – e dovrebbe essere l’auspicata soluzione, in tempi medi, del problema. Che però porta in sé i germi di ulteriori inefficienze e di possibili disuguaglianze. Uscire dal caos non è facile.

